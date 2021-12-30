"Слуга" Ковалев задекларировал покупку телеканала как подарок

Народный депутат от Слуги народа Алексей Ковалев задекларировал покупку 4 канала за более чем 4 миллиона гривен как подарок от родителей, сообщает Новое время.

Об этом говорится в его декларации, изменения в которую были внесены 29 декабря.

Согласно документу, 24 декабря депутат получил в подарок 50% в уставном капитале ООО ТРК Интеррадио от Ивана Ковалева (вероятно, отец — ред.) и еще 50% от Натальи Ковалевой (вероятно, мать — ред.).

Указанная стоимость обоих подарков — по 2 181 755 гривен.

В этот же день, по данным декларации, нардеп получил от Ивана Ковалева подарок 39% в уставном капитале ООО Ар Ти Ай Продакшн (цена — 195 000 гривен).

Согласно данным из открытых источников, компания занимается производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ.

28 декабря Ковалев официально подтвердил, что купил 4 канал, и заявил, что его семья решила сделать его «еще более качественным».

Ковалев был на новогоднем корпоративе 4 канала, где его представили коллективу как нового владельца.

Депутат заявил, что проукраинский вектор канала будет сохранен.