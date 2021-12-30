Нардепу Юрченко смягчена мера пресечения

Народному депутату Украины Александру Юрченко, который является фигурантом дела о получении неправомерной выгоды, смягчили меру пресечения, сообщает УНИАН.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре напомнили, что 20 октября Высший антикоррупционный суд продлил народному депутату и его сообщнику срок действия возложенных на них обязательств до 21 декабря.

Они должны были прибывать в суд по первому вызову; сообщать суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другим обвиняемым; сдать свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Сторона обвинения за 7 дней до конца срока действия обязанностей подала в Высший антикоррупционный суд ходатайство о продлении срока действия обязательств, возложенных на обвиняемых. Ходатайство не было рассмотрено в срок из-за пребывания одного из членов коллегии судей на больничном. Поэтому 21 декабря срок действия обязательств, возложенных на обвиняемых, истек.

22 декабря прокурор подал ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемым с возложения всех обязательств, которые были применены до этого.

По результатам их рассмотрения сегодня суд возложил на обвиняемых обязательство воздерживаться от общения со свидетелями и экспертами в этом уголовном производстве.

"В возложении остальных обязательств, в частности относительно появления у прокурора, суде по первому требованию, сдачи документов, дающих право на выезд за границу, было отказано" , – сообщили в САП.

Напомним, 17 сентября 2020 года прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.

Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.