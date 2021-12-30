Данилов рсообщил, когда СНБО назовет первых олигархов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) может назвать первых олигархов 20−25 мая следующего года. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга по итогам заседания, сообщает Новое время.

В частности, совет может определить первых олигархов во время заседания, которое пройдет в конце мая этого года.