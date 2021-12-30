Данилов рассказал, как вводились санкции против телеканалов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на сегодняшний день СНБО не планирует вводить санкции против телеканалов, так как нет соответствующих документов, сообщает Новое время.

Во время брифинга в четверг, 30 декабря, он объяснил, каким образом СНБО голосовал за санкции против UkrLive и Перший Незалежний.

"Путь письменного голосования. Голосование длилось около трех недель. После того, как оно закончилось, каждый член СНБО получил лист для голосования, а документы рассматривал удобным для себя способом. А потом уже появился указ президента" , — заявил Данилов.

Данилов заявил, что санкции вводятся только на основе соответствующих документов от органов, которые имеют на это право.