"Коктейль Молотова" в консульство РФ бросил мужчина с оккупированных территорий

Мужчина, бросивший бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генерального консульства России во Львове, не имеет отношения к каким-либо общественным движениям, сообщает Украинская правда.

"Во Львове произошло определенное событие, когда смесь бросали в сторону учреждения, которое имеет отношение к РФ. Наши все службы очень быстро отработали этот вопрос. Человек, который это делал, не имеет отношения к какому-либо движению, это человек с оккупированных территорий, непосредственно из города Горловки, он задержан, с ним отрабатывают.

Такие вещи периодически происходят, но МВД, СБУ, контрразведка эти вопросы отрабатывают", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания.

Секретарь СНБО намекнул, что человек руководствовался личными мотивами. Он подчеркнул, что все силовые службы страны сейчас отрабатывают предотвращение дестабилизации ситуации в Украине.

В Национальной полиции УП уточнили, что у предполагаемого злоумышленника задержали полицейские Львовщины в результате оперативно-розыскных мер. Ему объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УКУ. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.