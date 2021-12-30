Муждабаев назвал украинских женщин "самками крепостных"

Айдер Муждабаев выступил в поддержку закона о военном учете женщин. При этом он негативно высказался о представительницах прекрасной половины человечества, которые отказываются защищать свою страну, пишет Роман Мирончук, РБК-Украина.

"Женщины, которые отказываются защищать свою страну, - самки крепостных, которые хотят продать в рабство своих детей" , - отметил Муждабаев на своей странице в Facebook.

Напомним, по словам экспертов, воинский учет для женщин не означает, что их будут призывать на службу в армию. Тем более, что в данный момент никого без согласия на военную службу не берут.

Айдер Муждабаев (род. 8 марта 1972, Тамбов, РСФСР, СССР) — заместитель генерального директора первого крымскотатарского телеканала «ATR», член Союза крымских татар Москвы. Заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец» (2008—2015).