В США за 12 часов напечатали дом и подарили его семье
В США компания Alquist, в рамках программы по поддержке малообеспеченных семей Habitat for Humanity, напечатала на 3D-принтере дом всего за 12 часов, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Как отмечается на сайте программы, дома не дарят бесплатно, а продают малообеспеченным семьям по низким ценам в беспроцентную ипотеку. Владельцами напечатанного здания стали Эйприл Стрингфилд и ее 13-летний сын.
Что известно о напечатанном доме:
- его площадь составляет 111 квадратных метров;
- в основе лежит быстротвердеющий бетон;
- материал устойчив к повреждениям и хорошо сохраняет температуру;
- печатание сократило затраты на строительство на 15%;
- в доме есть три спальни и две ванные комнаты;
- дом оборудован умной домашней системой, которая управляется компьютером на базе Raspberry Pi. Он следит за безопасностью и управляет датчиками света, воды и отопления;
- в будущем дом можно оборудовать солнечными батареями.
В одной из комнат был установлен компактный 3D-принтер, чтобы владельцы дома имели возможность, в случае необходимости - печатать необходимые им вещи.
"Мы с сыном очень благодарны. Я всегда хотела быть домовладелицей. Это мечта, ставшая явью", - отметила Эйприл Стрингфилд.