Байден и Путин провели провели телефонные переговоры
В четверг, 30 декабря, президент США Джо Байдена провел анонсированный накануне телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.
"Разговор президента Байдена с президентом Путиным начался в 15:35 по по восточному стандартному времени", - написал репортер Reuters в Белом доме Джаретт Реншоу в Twitter.
Таким образом, телефонные переговоры начались в 22:35 по киевскому времени.
Журналист опубликовал фото, предоставленное Белым домом, на котором Байден разговаривает с Путиным по телефону без видеозвонка. Байден находится у себя дома в Уилмингтоне.
Сообщалось, что переговоры двух глав государств проводились по инициативе российской стороны.
Телефонный разговор Байдена с Путиным закончился через 50 минут