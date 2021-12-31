РФ продолжает стягивать войска к границе с Украиной – расследование

Россия продолжает перебрасывать войска к границе с Украиной. Увеличиваются уже выявленные лагеря, возникают новые, а состав техники расширяется, сообщает УНИАН.

Об этом сообщила группа независимых российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

"На фоне переговоров с США, НАТО и ОБСЕ переброска российских сил к границам продолжается. В открытых источниках мы можем наблюдать, как увеличиваются уже обнаружены лагеря, возникают новые, а склад перебрасываемой техники расширяется: к танкам и самоходным орудиям добавились зенитные ракетные комплексы" , - говорится в материале.

Согласно данным расследователей, наиболее активная переброска войск за последний месяц наблюдалось в областях на северо-восток от украинской границы - в регионы, которые не граничат с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей.

Наибольшие места сосредоточения российских сил - Клинцы и Климово Брянской области, менее чем в 50 километрах и 10 километрах от границы с Украиной соответственно.

Кроме уже выявленных ранее мест скопления техники, исследователи обнаружили как минимум одно новое: на полигоне "Постоялые дворы" в Курской области.

Кроме того, наблюдается расширение стоянок техники в районе Валуек Белгородской области (10 километров от границы Украиной).

Также продолжается наращивание военного присутствия России и в Крыму.