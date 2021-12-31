Прогноз курса валют на новогоднюю неделю

На уходящей неделе межбанковский валютный рынок работал всего три дня, в два из которых Национальному банку пришлось проводить интервенции для предотвращения резких колебаний курса доллара.

Торги на межбанке после «длинных выходных» открылись во вторник 28 декабря на отметке 27,23/27,30 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Предложение валюты в этот день существенно превышало спрос, и без помощи Нацбанка доллар грозил сильно потерять в цене. Регулятор сначала выкупил с рынка 5 млн долларов по 27,21 гривен, а затем вышел с крупным ордером на покупку по цене 27,16 гривен. Этого оказалось достаточно, чтобы развернуть тренд в обратную сторону. В среду 29 декабря на рынке наблюдалась спокойная, сбалансированная торговля, а вот в четверг 30 декабря в полной мере проявил себя фактор закрытия года. Банки покупали и продавали валюту, приводя свою валютную позицию в соответствие требованиям Национального банка. Как оказалось, большинству надо было именно купить валюту. На волне спроса котировки выросли выше уровня 27,30 гривен, и Национальному банку пришлось выйти с продажей, чтобы не допустить резкого роста курса доллара. Регулятор продал 5 млн долларов по цене 27,34 гривен, остальной объем предложения обеспечили более удачливые банки, не преминувшие заработать на ситуации. Закрыли неделю на отметке 27,25/27,35 гривен – на 0,2 копейки на покупке и на 9,2 копеек на продаже выше, чем неделей ранее.

Наличный курс доллара на уходящей неделе подорожал на 9 копеек. Утром понедельника 27 декабря, как и утром следующего дня, в оптовых обменниках Киева доллар продавали по 27,24-27,25 гривен. Однако чем ближе к концу года, тем сильнее рос спрос на наличного «американца», и к вечеру четверга 30 декабря ценник на продажу вырос до 27,33-27,35 гривен.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе торговался в диапазоне 1,1273-1,1368 доллара; закрытие позиций перед концом года обусловило высокую волатильность. Утром пятницы 31 декабря евро торгуется в узком диапазоне 1,1306-1,1327 доллара, но до конца дня еще далеко, и хотя большинство трейдеров в мире уже закрыло свою торговлю на праздники, рынок еще в состоянии нас удивить. Курс наличного евро в Украине на уходящей неделе в большей степени реагировал на изменение цены наличного доллара, чем на колебания на FOREX. В понедельник 27 декабря евро продавали по 30,72-30,75 гривен. В среду 29 декабря ценник опустился до 30,58-30,60 гривен, но затем евровалюта опять начала дорожать, и к вечеру четверга евро подорожал до 30,80-30,85 гривен. В этом же диапазоне его будут продавать и сегодня.

Рост геополитической напряженности в связи с ухудшением российско-украинских отношений и сохраняющейся угрозой полномасштабного вторжения России в Украину оказал сильное давление на российский рубль на уходящей неделе. Доллар вырос с 73,20 до 75,15 рублей. В ночь с четверга на пятницу состоялся очередной разговор по телефону между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, во время которого как раз и обсуждалась эта ситуация. Сам факт разговора уже имел положительный эффект: рубль вновь начал укрепляться по отношению к американской валюте и к 8 утра вырос до отметки 74,50 рублей за доллар. Что касается наличного рубля, его цена в Украине оставалась стабильной. Так, в столице рубль в течение недели продавали по 3,68-3,70 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Первая рабочая неделя нового 2022 года будет короткой - всего три рабочих дня - и начнется 4 января. Большое количество фирм и предприятий решили сделать «длинные праздничные выходные» и не будут работать в этот период (поскольку с 7 января начнутся очередные Рождественские выходные дни). За три дня (с вторника 28.12. по четверг 30.12) Госказначейство выплатило экспортерам более 9,2 млрд гривен компенсации налога на добавленную стоимость, и в начале следующего года им не придется продавать свои валютные запасы, что снизит предложение валюты на рынке. В то же время на рынок выйдут с целью конвертировать выплаченные дивиденды иностранные компании. Будут переводить в валюту праздничную выручку и крупные ритейлерские сети. Все это вместе взятое с большой долей вероятности приведет к перекосу между спросом и предложением и способно вызвать рост котировок безналичного доллара. Вслед за ним пойдет вверх и наличный. Диапазон для наличного доллара на следующей неделе 27,30-27,60 гривен.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. Диапазон колебаний на следующую неделю сузим до 1,1220-1,1420 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 30,60 до 31,20 гривен за один евро.

Для российского рубля будет иметь решающее значение результат переговоров между президентами США и России. Если будут достигнуты какие-то определенные договоренности, рубль отреагирует ростом, в противном случае он может продолжить падение до 76-77 рублей за доллар. В Украине наличный рубль будут продавать в пределах диапазона 3,60-3,75 гривен за 10 российских рублей, при этом в Киеве рубль удержится в пределах 3,63-3,70 гривен за 10 российских рублей.