В 2021 году в Украине участились нападения на журналистов

В 2021 году в Украине в целом зафиксировали меньше случаев нарушения свободы слова, чем в 2020 году, но увеличилось количество случаев нападения и избиения журналистов и киберпреступлений против сотрудников СМИ, сообщает Новое время.

Об этом говорится в результатах исследования Института массовой информации.

Всего за 2021 год в Украине зафиксировали 197 случаев нарушения свободы слова, а в 2020 году таких случаев было 229, говорится в сообщении.

По данным организации на 30 декабря, были зафиксированы 145 случаев физической агрессии против журналистов. Это меньше, чем в прошлом, 2020 году, когда был зафиксирован 171 случай физической агрессии против сотрудников СМИ.

По данным гражданской организации, основными нарушениями свободы слова в 2020 году были:

препятствование журналистской деятельности — 99 случаев (в 2020 году — 125 случаев, а в 2019 году — 99);

избиения и нападения с телесными повреждениями — 24 случая (в 2020 году — 20 случаев, в 2019 году — 23);

ограничение доступа к публичной информации для журналистов — 18 случаев (в 2020 году — 22 случаев, в 2019 году — 21);

киберпреступления относительно медиа и журналистов — 16 случаев (в 2020 году — 11 случаев, в 2019 году — 15).

Инфографика: ИМИ

Самым распространенным типом нарушения свободы слова остается агрессия против журналистов, отмечает организация. В 2021 году, как и в 2020-м, на нее пришлось 74% всех нарушений свободы слова. Отмечается, что основные причины этого — карантин, коррупция и агрессивное отношение к ее разоблачению, закрытость властей на всех уровнях и безнаказанности за нападения на журналистов.

Также в 2021 году ИМИ зафиксировал восемь случаев цензуры, а в 2020 году таких было только два. По данным организации, цензура усилилась как со стороны власти, так и со стороны медиавладельцев.

В 2021 году уменьшилось количество препятствований работе журналистов, отмечается в сообщении. В организации связывают это с более спокойной политической обстановкой (в 2020 году в Украине проходили местные выборы) и тем, что большинство журналистов перешли в онлайн.