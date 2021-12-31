Киевлян призывают быть осторожными на дорогах из-за тумана

В ближайший час на Киев опустится густой туман, который продержится до конца суток, в связи с чем в городе ожидается снижение видимости на дорогах до уровня 200-500 м, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской государственной администрации в пятницу. Отмечается, что помимо тумана, в украинской столице также ожидается гололедица.

"Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом; держать безопасную дистанцию другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров по дороге", - говорится в сообщении .

В нем уточняется, что городской Департамент муниципальной безопасности во избежание травматизма призывает пешеходов быть осторожными во время передвижений по городу, а водителей – по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте.

"Если же избежать поездки невозможно необходимо быть максимально осмотрительными на дорогах", - отмечают в КГГА .

Там добавляют, что в случае обнаружения участков дорог и территорий, которые не были обработаны от гололеда, горожанам следует обращаться в в Контактный центр города Киева (15-51).