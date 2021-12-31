Врач оценил вред съеденной под бой курантов записки с желанием

Новогодняя традиция съедать записку с желанием в бокале с шампанским, в целом, не несет опасности здоровью, однако стоит обратить внимание на качество бумаги. Об этом заявил врач Андрей Тяжельников, ссылаясь на российские СМИ, пишет Виктория Подорожная, Корреспондент.

"Хотя бумага не является съедобным продуктом, все же в том количестве, о котором идет речь, и раз в год эта традиция урона здоровью не нанесет. Главное, чтобы загаданное желание было исполнимым, чтобы не получить психологическую травму", – отметил специалист.

Он посоветовал использовать маленький неокрашенный кусочек бумаги и писать простым карандашом. В цветной бумаге и чернилах могут содержаться вредные красители.

Кроме того, Тяжельников обратил внимание на другую вредную новогоднюю традицию – смотреть телевизор во время застолья. По словам врача, человек, увлеченный происходящим в телевизоре, не замечает сигналов насыщения и может переесть.