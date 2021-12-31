Главные достижения в космосе в 2021 году

«Джеймс Уэбб» будет изучать происхождение Вселенной, искать внеземные формы жизни и сверхмассивную черную дыру в сердце Млечного Пути, сообщает Корреспондент.

Человечество 2021 год - год 60-летие первого полета человека в космос - встретил рядом новых достижений. Первый полет над неземной поверхностью, синтез кислорода на Марсе, бум космического туризма, битва с астероидами и сменщик легендарного телескопа Hubble. Сайт рассказывает о главных достижениях в космосе в этом году.

Шаги на пути колонизации Марса

В феврале 2021 года американский исследовательский аппарат Perseverance (Настойчивость) успешно совершил посадку на Марсе. Посадку ровера ученые прозвали "семью минутами ужаса", поскольку аппарат сбрасывал скорость и выбирал подходящий участок для посадки в полностью автоматическом режиме.

Perseverance отправился на Марс, чтобы найти следы жизни, изучить историю и климат Красной планеты, отобрать грунт для отправки на Землю и попробовать синтезировать кислород. Последнее ему уже успешно удалось еще весной.

В американском космическом агентстве поясняют, что это открытие поможет в будущем обеспечить астронавтов воздухом, пригодным для дыхания. Атмосфера Марса на 96 процентов состоит из углекислого газа.

Результаты эксперимента означают, что от исследования Марса человечество переходит к его непосредственному освоению. В NASA считают, что результаты эксперимента приближают высадку на Марс.

Кроме того, преобразование местной атмосферы в кислород должно позволить в будущем производить топливо на Марсе.

Perseverance прибыл на Красную планету с вертолетом Ingenuity, который первым в истории совершил управляемый полет над неземной поверхностью. На сегодняшний день он совершил уже около 20 полетов. Самый продолжительный полет занял больше 30 минут.

Полеты Ingenuity совершенно автономны - он управлялся алгоритмом: из-за отдаленности Марса и сложности коммуникации - через марсоход и орбитальные аппараты - марсолетом пока что не получится управлять как коптером, при помощи джойстика. Подробно о миссии в материале Шаг для человечества.

When 2021 started, I was flying through space at over 50,000 mph/80,000 kph. One (Earth) year later, my land speed is definitely slower – but my pace of discoveries is only picking up. So much more to come: https://t.co/pT3fCGkL1i pic.twitter.com/nYn0w3DY3C — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) December 29, 2021

В мае на Марс прибыл китайский космический аппарат Тяньвэнь-1. Он стал первой исследовательской автоматической миссией Поднебесной к Красной планете.

Марсоход Поднебесной строит топографическую карту Красной планеты, анализирует ее климат и состав грунта, а также ищет залежи льда под поверхностью. Тяньвэнь-1 тоже отправляет на Землю цветные фотографии Марса.

Полезная нагрузка Тяньвэня-1 составляет 13 приборов, включая камеры. С их помощью аппараты создают топографическую карту планеты, ищут залежи водяного льда, изучают структуру и состав приповерхностного слоя, а также исследуют ионосферу и климат Марса.

В конце декабря команда исследователей Тяньвэнь-1 опубликовала первые данные, собранные анализатором ионов и энергичных нейтральных атомов MINPA, исследовавший солнечный ветер во время перелета станции от Земли к Марсу.

Прибор смог определить параметры солнечного ветра вдоль траектории движения станции, а также обнаружил несколько областей взаимодействия потоков, возникающих, когда быстрый поток солнечного ветра догоняет предшествующий ему низкоскоростной поток.

Третьим покорителем Марса в 2021 году стал зонд ОАЭ Аль-Амаль. Цель полета аппарата из Эмиратов - составление полной картины марсианской атмосферы при помощи специальных камер.

Первые наблюдения показывают, что кислород на планете распределен неравномерно, а также присутствуют разные температурные пояса, что противоречит ожиданиям исследователей.

Сменщик легендарного Hubble

В конце декабря NASA запустило самый большой и сложный орбитальный телескоп в истории - James Webb. Этот инструмент называют преемником легендарного Hubble, который сделал многочисленные открытия.

Новая инфракрасная обсерватория, запуск которой астрономы ждали десятки лет, также будет разгадывать загадки космоса от окраин Солнечной системы до первых во Вселенной звезд.

Также James Webb получит детальные фотографии множества галактик, что поможет понять, как они образуются, живут и умирают. Он будет сканировать атмосферы потенциально обитаемых планет в поисках газов, указывающих на наличие биосферы.

В Солнечной системе ему тоже хватит дел, например, наблюдения за Ураном и Нептуном, о которых человек знает совсем немного. Подробно о миссии в материале Заглянет в начало Вселенной.

Война с астероидами

В ноябре NASA впервые запустило космический аппарат для намеренного столкновения с астероидом с целью изменения его орбиты. Миссия получила название DART (Double Asteroid Redirection Test) и стала первым в мире проектом по изменению траектории движения астероидов.

Цель аппарата - к октябрю 2022 года достичь двойного астероида Дидимос - Диморфос, который вращается вокруг Солнца вместе с Землей, чтобы изменить траекторию его полета.

Сейчас астероид не представляет реальной угрозы для Земли и выбран NASA в качестве цели для удара из-за того, что потенциальное изменение его траектории не будет представлять опасность для нашей планеты. Подробно в материале Зачем сбивать астероиды.

Туристический сезон в космосе

11 июля 2021 года глава компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон стал участником первой частной суборбитальной миссии ракетного космоплана Unity. Вместе с еще тремя туристами и двумя пилотами миллиардер отправился на высоту более 86 километров, к границе космоса, и успешно вернулся на Землю. Полет продлился около часа.

Через несколько дней состоялся первый туристический полет корабля New Shepard компании Blue Origin. Он проходил в полностью автоматическом режиме, капсула поднялась на высоту 105 километров.

Полет длился чуть более десяти минут, после достижения космоса аппарат приземлился с помощью трех парашютов. На борту корабля находились четыре путешественника, среди них - глава Blue Origin и богатейший на тот момент человек Земли Джефф Безос.

В октябре New Shepard отправился в новый рейс. В числе пассажиров был 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, который сыграл роль капитана звездолета Энтерпрайз Джеймса Кирка в культовом сериале Звездный путь.

В сентябре компания SpaceX Илона Маска в рамках миссии Inspiration4 запустила в космос на высоту 580 километров четырех туристов. Они отправились в полет на переоборудованном корабле Crew Dragon с обзорным куполом и провели на орбите три дня.