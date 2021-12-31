Нафтогаз выиграл обжалование по делу IUGAS

Конституционный суд Словакии удовлетворил жалобы НАК "Нафтогаз Украины" о нарушении ее прав на справедливый суд, признав за компанией понесенные необоснованные расходы в рамках исполнительного производства на территории республики, сообщает Интерфакс-Украина.

В пресс-службе НАК уточнили, что речь идет об исполнительном производстве, которое с 2017 года осуществлялось в Словакии по инициативе компании Italia Ukraina Gas S.p.a. (IUGAS) и ее правопреемника Trameta kft (Венгрия) с целью взыскания с "Нафтогаза" штрафа $12,7 млн и процентов по окончательному решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 19 декабря 2012 года.

При этом в рамках принудительного исполнения арбитражного решения словацкий судебный исполнитель арестовывал импортируемый через территорию республики газ "Нафтогаза".

В пресс-службе отметили, что многочисленные злоупотребления судебного исполнителя в пределах производства привели к искусственному образованию и накоплению задолженности "Нафтогаза" в размере около EUR22 млн за якобы хранение ранее арестованного природного газа, хотя ни исполнителем, ни компанией-хранителем не были предоставлены какие-либо документальные подтверждения факта и стоимости его хранения.

"Решение Конституционного суда Словакии в пользу "Нафтогаза" вступило в законную силу и не подлежит обжалованию. Этим решением Конституционный суд отменил решение районного суда Братиславы II по обязательству НАК возместить расходы на утверждаемое хранение газа в размере более EUR11,5 млн. Таким образом, районный суд Братиславы II обязан повторно рассмотреть жалобы "Нафтогаза" по поводу незаконного и недобросовестного начисления исполнительных расходов" , - подчеркнули в компании.

Юристы "Нафтогаза" уже подготовили заявление в райсуд Братиславы с ходатайством о повторном рассмотрении вопроса обоснованности и законности расходов на хранение газа и подадут его в ближайшее время.

По данным НАК, это исполнительное производство стало крупнейшим в истории Словакии.

В "Нафтогазе" напомнили, что штраф был присужден арбитражным трибуналом Стокгольма по результату рассмотрения спора по контракту о поставках 13 млрд куб. м газа в течение 10 лет по фиксированной цене $110/тыс. куб. м, который подписал в 2003 году с IUGAS на тот момент замглавы правления НАК Игорем Ворониным. При этом Воронин заключил соглашение без необходимых согласований, а гражданин Италии Марко Маренко, владевший IUGAS на момент его заключения, позже был осужден на его родине за махинации и неуплату налогов.