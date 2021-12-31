Правила воинского учета для женщин планируют изменить

Министерство обороны Украины изменит правила воинского учета для женщин. Могут отменить штрафы, пишет Владислав Красинский, РБК-Украина.

Как рассказали в Минобороны, отвечая на запрос редакции, проведен анализ вероятных осложнений, которые могут негативно повлиять на работу районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки из-за чрезмерного количества обращений по постановке на воинский учет.

"Минобороны обратилось с просьбой дополнительно изучить и проанализировать Перечень специальностей и/или профессий, родственных с соответственными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет с учетом реальных потребностей в доукомплектовании подчиненных организационных структур и предоставить до 6 января 2022 года предложения министерству" , - говорится в ответе на запрос.

В частности, просят учесть применение электронной системы постановки на воинский учет, а также возможность добровольного порядка для отдельных категорий профессий.