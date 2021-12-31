Нардеп от ЕС Герасимов не задекларировал дом в Испании

Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило, что сопредседатель фракции Европейская солидарность Артур Герасимов указал недостоверные сведения в декларации на сумму 1,2 миллиона гривен, сообщает Новое время.

Проверка НАПК подтвердила информацию по расследованию "Схем" о том, что Герасимов владеет двухэтажным поместьем в городе Хавеа в Испании с 2013 года и не указывает его в декларации.

В своих объяснениях народный депутат отметил, что подарил дом матери, однако, как выяснили в Нацагентстве, это соглашение не было должным образом оформлено. Результаты проверки НАПК привлекут уже существующее уголовное производство НАБУ, которое было зарегистрировано после выхода расследования Схем.

В пояснениях НАПК Герасимов сообщил, что это зарубежное имущество ему не принадлежит, поскольку он подарил его своей матери, заключив договор дарения в письменной форме. По словам депутата, согласно положениям договора, именно она должна была внести все необходимые изменения в реестры имущества, переоформить документы.

В то же время, как установили в НАПК, согласно испанскому законодательству, для того, чтобы дарение было действительным, оно должно быть оформлено в нотариальном порядке с указанием конкретного объекта, дарящего и размера налогов, которые должны быть уплачены тем, кому это был подарено.

Герасимов предоставил Агентству договор дарения без нотариального удостоверения, составленный 12.11.2013 года.

"Однако сам субъект приобрел право собственности на указанную недвижимость 14.11.2013" , — сообщили в НАПК.

Таким образом, Герасимов заключил договор дарения имущества за два дня до его приобретения.

Как говорится в справке НАПК, согласно представленным депутатом документам, кадастровая стоимость этого дома на момент приобретения в 2013 году составляла около 35 тысяч евро.

Отдельно в Нацагентстве обратили внимание и на другие нарушения в декларации народного депутата. Герасимов не указал, что его дочь имеет право на пользование квартирой, принадлежащей жене, а также свое право пользоваться квартирой матери. Также Герасимов не указал имеющиеся у него счета в двух банках.

В ведомстве насчитали недостоверных сведений в декларации Герасимова на сумму 1,2 млн гривен.

"В действиях субъекта декларирования установлены признаки правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 366−2 Уголовного кодекса Украины" , — говорится в заключении НАПК.

Максимальное наказание по этой статье — ограничение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

Теперь справку, составленную НАПК, в качестве вывода компетентного органа привлекут к уже имеющемуся уголовному производству НАБУ, которое было зарегистрировано после публикации Схем относительно вероятного недостоверного декларирования Герасимова.