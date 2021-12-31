Украина будет защищаться, даже если Запад "пошатнется" – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет обороняться от России, даже если западные страны выберут политику умиротворения агрессора,

"Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться.

Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее", - написал Кулеба в Twitter.