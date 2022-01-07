Налоговую декларацию в 2022 году придется заполнять по-новому

С 1 января 2022 года вводится в действие новая форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах физических лиц, утвержденная приказом Министерства финансов от 17 декабря 2020 года, сообщает UBR.

Изменения предусматривают объединение отчетности по налогу на доходы физлиц и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Также в список вошло декларирование части прибыли контролируемой иностранной компании.