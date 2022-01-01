10 вещей, которые стоит сделать в первую неделю нового года

Первые дни нового года можно назвать особенными: праздники еще не закончились, у большинства есть несколько выходных для отдыха, а также намерение начать жизнь с нового листа. Поскольку предновогодняя суета многих утомила, первым делом эксперты советуют потратить свободное время на приятные дела, "перезагрузиться" и набраться сил, сообщает Обозреватель.

Сайт подготовил 10 советов о том, как провести первую неделю нового 2022 года. Открывает список весьма приятная "задача" – выспаться.

Новый год-2022. Источник: Фото автора Elina Fairytale: Pexels

1. Восстановить режим

Перед новогодней ночью большинство пытается сделать все и сразу – закрыть дедлайны на работе, закупиться продуктами на несколько дней и наготовить праздничный стол, провести генеральную уборку и украсить жилище. А если ночь с 31-го на 1-е прошла бурно, режим дня может особенно пострадать.

После такого просто необходимо нормально выспаться, а потом восстановить режим на привычный для вас, чтобы не сбить циркадные ритмы.

Уже 1 января лучше всего попытаться лечь в постель не позже 23:00, чтобы проснуться утром выспавшимися. Качество сна изменится в лучшую сторону, если вечером проветрить помещение и не пользоваться смартфоном, планшетом или ноутбуком хотя бы за час до "отбоя".

2. Полениться

Необязательно начинать реализацию всех своих целей "с понедельника" или с первого дня нового года. Если есть возможность устроить себе новогодние каникулы, стоит ею воспользоваться. Это идеальное время, чтобы провести его с родными и близкими, – или наедине с собой, если это именно то, чего вам не хватало.

Важно не забывать, что лучше всего начинать новые дела в ресурсном состоянии. Это очень поможет довести все до конца.

3. Встретиться с близкими

И вам, и вашим родственникам и друзьям будет приятно разделить праздничное настроение и провести время вместе. Новогодний период позволяет выбрать развлечения на любой вкус: от катания на коньках до уютного вечера дома под огоньками гирлянд.

Пока не нужно беспокоиться, что завтра вставать на работу, можно насладиться временем, проведенным с дорогими людьми.

Компания за праздничным столом. Источник: Фото автора Nicole Michalou: Pexels

4. Ответить на все поздравления

Человек, который уделил вам время и поздравил с Новым годом, наверняка будет рад услышать теплые слова в ответ. Если у вас не было времени, чтобы написать или позвонить всем в день праздника, можно сделать это в первые дни после. В этом даже есть плюс: и у вас, и у вашего собеседника будет больше свободного времени.

5. Погулять

Эксперты всегда советуют проводить больше времени на улице. Это хорошая идея, и в первую неделю 2022-го во время прогулки можно будет насладиться красивыми витринами, украшенными елочками и огоньками в окнах.

Физическая нагрузка добавит эндорфинов, а также поможет прийти в себя после того, как вы вволю поленились.

Зимняя прогулка. Источник: Фото автора Mikhail Nilov: Pexels

6. Наладить питание

Во время праздников многие переедают, поддаваясь соблазну новогоднего стола. Если избежать такой ситуации не удалось, главное не усугублять и не налегать на тяжелую пищу снова. Лучше восстановить водный баланс и режим питания.

7. Подвести итоги и составить планы

Во время выходных можно спокойно сосредоточиться на планировании, пока вас снова не накрыло работой, а также оценить прошлый год.

Главное – не пытаться взять на себя слишком много, чтобы, если желание не будет выполнено, не разочаровываться.

"Большая часть людей перебарщивает с новогодними обещаниями, и они так и остаются невыполненными" , – отметили авторы статьи.

8. Убрать дома

Даже если перед 1 января вы навели идеальную чистоту, скорее всего, она сильно пострадает в праздничный период. Лучше убрать квартиру или дом до того, как вы выйдете на работу. Тогда хаос не будет портить вам настроение и тормозить продуктивность.

Можно поступить еще проще – вызвать клининговую службу, а самому отправиться на прогулку или в кино.

Празднование Нового года-2022. Источник: Фото автора Karolina Grabowska: Pexels

9. "Вынести" цифровой мусор

Если хочется что-то изменить в новом году, можно избавиться не только от хлама дома, но и в своем телефоне или ноутбуке. Например, отключить подписки на ненужные приложения и сервисы, удалить дубликаты фотографий, файлы, которые никогда не открывались и не откроются, почистить почту.

Все это занимает место в памяти устройства, создает "цифровой беспорядок", а иногда даже забирает деньги.

10. Купить себе что-нибудь приятное

Подарки можно дарить не только другим, но и себе. Купите то, о чем давно мечтали, сходите на приятную процедуру вроде массажа или побалуйте себя хотя какой-то мелочью: хорошей книгой, симпатичным шарфиком, пачкой ароматного чая.