Президент Тайваня попросила Китай избегать "военного авантюризма"

Президент Тайваня Цай Инвэнь попросила власти Китая избегать "военного авантюризма". Об этом она заявила в своей новогодней речи, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

По словам Цай Инвэнь, военный конфликт для Тайваня и Китая может стать ошибкой.

"Мы должны напомнить властям Пекина, чтобы они не ошибались в оценке ситуации и не допускали внутреннего распространения "военного авантюризма" , - заявила Цай Инвэнь.

Она подчеркнула, что решение разногласий военным путем - не выход.

"Военные - определенно не вариант для решения разногласий между двумя сторонами пролива. Военные конфликты могут повлиять на экономическую стабильность. Наши две стороны совместно несут ответственность за поддержание мира и стабильности в регионе" , - заявила президент Тайваня.

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Также она подчеркнула, что позиция Тайваня всегда заключалась в том, чтобы не поддаваться давлению. По ее словам, чтобы ослабить напряженность в регионе, Тайбэй и Пекин должны "упорно трудиться, чтобы заботиться о средствах к существованию людей и успокаивать их сердца".