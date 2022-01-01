В Индии 12 человек погибли из-за давки в храме

На индийской союзной территории Джамму и Кашмир произошла давка в одном из храмов, сообщает Лента.Ру.

Инцидент случился в ночь на субботу, 1 января, в пещерном храме Вайшно-деви. Известно, что давка возникла из-за спора между паломниками. По предварительным данным, в результате погибли 12 человек, еще 13 пострадали.

The stampede occurred at around 2.30 am outside the sanctum sanctorum of the #VaishnoDevi shrine located atop the Trikuta hills.



MoS PMO Jitendra Singh to take stock of the situation.@TejinderSsodhi shares more details with @ridhimb pic.twitter.com/37pB47w9Oc — News18 (@CNNnews18) January 1, 2022

Отмечается, что премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о компенсациях в размере 200 тысяч индийских рупий (2,7 тысячи долларов) родственникам погибших и 50 тысяч рупий (670 долларов) пострадавшим.