Ванга и ее "пугающие" пророчества: сбывались ли они

Миллионы людей во всем мире верят, что знаменитая экстрасенс, мистик и знахарка Ванга предсказала теракт 11 сентября в США и катастрофу подводной лодки "Курск". Не удивительно, что они верят в пророчества и на 2022 год, сообщает РБК-Украина.

Прогноз Ванги на 2022 год

Баба Ванга утверждала, что этот год принесет много горя и катастроф для мира.

В частности, в 2022-м следует ждать землетрясений и цунами. Согласно ее пророчеству, " несколько азиатских стран вместе с Австралией пострадают от интенсивных наводнений ". Но это еще не все.

Ниже приводим несколько ее основных пророчеств на 2022 год, взятых с сайта Astrofame.

Появление смертельного вируса в Сибири , который к этому времени был заморожен, но из-за катастрофических последствий глобального потепления "будет высвобожден и может быстро выйти из-под контроля".

, который к этому времени был заморожен, но из-за катастрофических последствий глобального потепления "будет высвобожден и может быстро выйти из-под контроля". Нехватка питьевой воды , через что многие государства будут вынуждены искать другие источники этого важнейшего ресурса.

, через что многие государства будут вынуждены искать другие источники этого важнейшего ресурса. Инопланетный корабль под видом астероида "Оумуамуа" прибудет на Землю в рамках кампании по поиску жизни на нашей планете. При этом инопланетные существа могут даже взять в плен землян.

в рамках кампании по поиску жизни на нашей планете. При этом инопланетные существа могут даже взять в плен землян. Нашествие саранчи в Индии , которая "уничтожит посевы и сельскохозяйственные угодья, вызывая огромный голод".

, которая "уничтожит посевы и сельскохозяйственные угодья, вызывая огромный голод". Виртуальная реальность возьмет верх и "люди будут проводить перед экранами больше времени, чем когда-либо". Это станет причиной того, что "многие люди начнут путать фантазию с реальностью".

Самые известные предсказания Ванги

Много последователей Ванги считают, что она предвидела теракт 11 сентября, Brexit, победу Барака Обамы на президентских выборах в США, цунами 2004 года и несколько других заметных событий.

В частности, в 1989 году она сказала: "американские братья падут после нападения стальных птиц... и невинная кровь хлынет". Именно эти слова трактуют как прогноз терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда два самолета врезались в башни-близнецы Мирового торгового центра.

Теракт 11 сентября в 2001 году (фото: wikipedia.org)

Еще она якобы говорила, что 44-й президент США будет темнокожим. Однако вместе с тем, болгарская экстрасенс утверждала, что "он будет последним президентом Америки".

Барак Обама (фото: wikipedia.org)

Ванга предсказала и то, что Европа "перестанет существовать" до 2017 года. И хотя Старый мир живет и процветает сегодня, но некоторые думают, что ясновидящая говорила о Brexit, за который Великобритания проголосовала в 2016-м.

Люди протестовали против Brexit (фото: wikipedia.org)

В 1980 году Ванга сказала, что в августе 1999 года русский город Курск будет "покрыт водой, и весь мир заплачет над ним". Очевидно, считают адепты ее пророчеств, речь шла о затопленном в августе 2000 года атомной подводной лодке "Курск", в результате чего погибло 118 военных…

Подводная лодка "Курск" (фото: wikipedia.org)

Что предсказала Ванга на 2021 год?

Ясновидящая якобы говорила о прошедшем годе следующее: "настанут трудные времена, люди будут разделены своей верой, мы являемся свидетелями разрушительных событий, которые изменят судьбу и историю человечества".

А еще говорила, что "сильный дракон захватит человечество, три гиганта объединятся, у некоторых людей будут красные деньги".

"Я вижу числа 100, пять и много нулей" , - добавила она.

Некоторые толкователи считают, что дракон был символом роста могущества Китая в мире.

Она также предсказала, что врачи найдут лекарство от рака, а производство бензина прекратится, потому что поезда "летят, используя солнечный свет". Это не сбылось.

Что предсказала Ванга в 2020 году?

Ванга предсказывала, что президент США (очевидно, Дональд Трамп) "будет страдать таинственной болезнью".

Многие поверили, особенно после того, как экс-глава Белого Дома заболел коронавирусом.

Но дальше все пошло не так, как говорила экстрасенс. Потому что болезнь должна была оставить Трампа глухим и вызвать травму мозга. Но этого, очевидно, не произошло.

Что предсказала Ванга в 2019 году?

"Петрицкая лекарка" заявляла, что в 2019 году "кто-то из Кремля попытается убить" президента России Владимира Путина. Но его не убили, и ничего не известно о внутренних покушениях на хозяина Кремля.

Еще согласно пророчеству на 2019-й в Европе должен был произойти экономический коллапс. И хотя континент сильно пострадал из-за эпидемии коронавируса, но на нем все еще находятся большинство самых богатых и развитых стран мира.

Кто такая Ванга и можно ли ей верить?

Вангелия Пандева Димитрова родилась и выросла в болгарском селе Струмица, когда оно еще было под контролем Османской империи.

Когда девушке было 12 лет, на город обрушился сильный шторм и ветер поднял ее в воздух.

Она "потерялась в этом хаосе" и таинственным образом потеряла зрение. Родители нашли ее аж через несколько дней.

Ванга говорила, что после этого необычайного приключения "ее зрение заменили прозорливой способностью предсказывать будущее".

Мистик умерла 25 лет назад, но оставила прогнозы на каждый год до 5079-го…

И хотя ежегодные пророчества Ванги раскрываются в районе Нового года, но всегда у большинства людей на планете возникают сомнения относительно того, какие из предсказаний она на самом деле сделала сама, а какие ей приписывают СМИ или отдельные "сказочники".

Ведь на самом деле пророчества Ванги никогда ею не были записаны на бумаге...