Прямой и 5 канал показали поздравление Порошенко вместо Зеленского

Телеканалы Прямой и 5 канал в новогоднюю ночь транслировали поздравление пятого президента Украины Петра Порошенко перед или после обращения нынешнего главы государства Владимира Зеленского, но так, что оно завершалось в 00:00 часов, сообщает Новое время.

На Прямом сначала показали поздравление Порошенко, а после полуночи уже начали транслировать речь Зеленского.

5 канал сначала показал новогоднее поздравление нынешнего украинского президента, а затем — его предшественника.

Поздравление Порошенко начиналось в 23:56. Украинцев также поздравила и его супруга Марина Порошенко.

Пятый президент Украины вспомнил 30-летие Дня независимости Украины и помощь украинским военным. Он также говорил о российской агрессии и борьбе с коронавирусом.

«Украинцы отличные, открытые, добрые. И это не зависит от того, кто за кого голосует. Мы граждане. Одна великая нация. Дорогие украинцы! Давайте войдем в 2022 сильными и уверенными. Пусть Новый год будет годом побед для страны и каждого из вас. Я твердо уверен, главные наши с вами победы — еще впереди!» — резюмировал он.

До ноября прошлого года Порошенко был владельцем этих двух телеканалов. Он продал все права на Прямой и 5 канал из-за принятия закона об олигархах. Их владельцами стали журналисты.

Телеканалы отдают предпочтение поздравлению Порошенко второй год подряд.

Напомним, что в конце 2018 года телеканал "1+1" заменил традиционное новогоднее обращение президента Украины к народу на речь тогда еще комика Владимира Зеленского. За минуту до начала нового, 2019 года, на экране появился шоумен и произнес поздравительную речь, в которой заявил, что идет в президенты.