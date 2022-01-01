Порошенко поблагодарил Байдена за поддержку Украины

Пятый президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины во время переговоров с главой России Владимиром Путиным, сообщает Новое время.

"То, что услышал Путин во время телефонного разговора, вряд ли его удовлетворило. Теперь, как бы ни выворачивался Кремль, сколько бы ни пытался российский агрессор стать рядом с лидерами свободного мира, все вокруг видят прогнившую и ветхую сущность путинского режима. Все, что может предложить миру путинская Россия — это устрашение и агрессия" , — отметил он.

Порошенко добавил, что ответом на коварство Кремля станет единство мира.

"На угрозы силой — консолидированный отпор агрессору и сила права. На дерзость и шантаж Путина — мудрость, выдержка и стратегическое видение. Радует, что коллективный Запад четко обозначил красные линии Кремля, сечение которых будет означать суровое наказание" , — добавил экс-президент.

Он также заявила, что никто в мире не будет защищать Украину больше, чем она сама.

Телефонные переговоры Байдена и Путина состоялись в ночь на 31 декабря.

В ходе переговоров, длившихся около 50 минут, Байден обрисовал Путину «два аспекта подхода США», которые зависят от действий России. Первый — путь дипломатии и деэскалации ситуации, второй сфокусирован на сдерживании России, если она вторгнется в Украину.

Путин пригрозил полным разрывом отношений с США в случае введения новых санкций.

Байден также заявил, что «ясно дал понять» Путину, что Москва не имеет права вторгаться в Украину.

Это уже вторая за месяц беседа президентов на фоне вероятного полномасштабного вторжения РФ в Украину, вызывающего беспокойство как Киева, так и Запада.