Высоковольтные линии в Китае могут влиять на климат Земли

Китайские учёные сообщили о возможном влиянии сетей высоковольтных линий передачи в стране на плотность заряжённых космических частиц в ионосфере и даже на магнитное поле Земли, сообщает 3Dnews.

Это стало заметно по спутниковым данным, а также по сбоям в работе связи и показаниях GPS. Эта проблема глубоко не изучена, но последствия могут оказаться серьёзными вплоть до глобальных климатических изменений.

Вопросы влияния высоковольтных линий передачи электричества от источников генерации к потребителям довольно серьёзно изучались во всех передовых странах мира. Никаких серьёзных замечаний к ним ни у кого не возникло, хотя, например, были теории о влиянии сетей на частоту и интенсивность гроз. В основном исследования касались влияния сильных электромагнитных полей на здоровье человека. Были выработаны санитарные нормы и проблема, казалось бы, исчезла. Но тут начал развиваться Китай, и сегодня он превзошёл в энергетике все передовые страны одновременно. Но проблема не только в этом.

Китай в энергетике пошёл по своему пути. Поскольку расстояния от источников генерации до потребителей в Китае, как правило, огромные, для снижения потерь было решено поднять планку на невообразимую высоту. В частности, в Китае строились сети распределения с напряжением 800 кВ, а новые линии передают 1100 кВ. В США, для сравнения, высоковольтные линии электропередачи рассчитаны на максимальное напряжение 500 кВ. Сочетание протяжённости линий в тысячи километров и высочайшее напряжение создают в Китае электромагнитные поля планетарного масштаба.

В результате взаимодействия с ионосферой полей высоковольтных линий электропередачи в Китае происходит стекание заряжённых космических частиц на Землю. В частности, учёные предполагают, что такое стекание частиц происходит по кривым электромагнитных линий в Тихий океан. Также наблюдаются явления, которые указывают на изменение плотности заряженных частиц над территорией Китая. Это проявляется в данных спутниковых наблюдений и в работе систем связи.

Поскольку Китай не собирается на этом останавливаться и продолжит строительство высоковольтных распределительных сетей, учёные призывают к изучению явлений и их возможного влияния на климат планеты.