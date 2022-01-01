Календарь главных событий в мире спорта в 2022 году

Новый 2022 год подарит спортивным болельщикам много топовых событий в мире спорта. Среди них, в частности, зимние Олимпийские игры и футбольный чемпионат мира в Катаре, который впервые в истории пройдет в зимний период, сообщает РБК-Украина.

Сайт подготовил календарь главных событий спорта на 2022 год.

Январь

1 -9 января. Теннис. ATP Cup 2022 (Сидней, Австралия)

2-14 января. Ралли Дакар-2022 (Саудовская Аравия)

9 января-6 февраля. Футбол. Кубок африканских наций-2021 (Камерун)

10-16 января. Чемпионат Европы по фигурному катанию (Эстония)

17-30 января. Australian Open-2022 (Австралия)

19 января-6 февраля. Чемпионат Европы по мини-футболу (Нидерланды)

Февраль

3-12 февраля. Клубный чемпионат мира по футболу 2021 (ОАЭ)

4-20 февраля. Зимние Олимпийские игры (Китай)

Март

4-13 март. Зимние паралимпийские игры (Китай)

18-20 марта. Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (Сербия)

21-27 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию (Франция).

24 марта. Футбол. Плей-офф отбора на ЧМ-2022, первый матч. Шотландия - УКРАИНА

Апрель

1-3 апреля - Чемпионат Европы по дзюдо (Болгария)

16 апреля-2 мая - Чемпионат мира по снукеру (Англия)

Май

13-29 мая. Чемпионат мира по водным видам спорта (Япония)

13-29 мая. Чемпионат мира по хоккею (Финляндия)

18 мая. Футбол. Финал Лиги Европы (Испания)

22 мая-5 июня. Теннис. Ролан Гаррос (Франция)

25 мая. Футбол. Финал Лиги конференций (Албания)

28 мая. Футбол. Финал Лиги чемпионов (Россия)

Июнь

4 июня. Футбол. Лига наций, группа B1. Ирландия - УКРАИНА

7 июня. Футбол. Лига наций, группа B1. Шотландия - УКРАИНА

11 июня. Футбол. Лига наций, группа B1. УКРАИНА - Венгрия

14 июня. Футбол. Лига наций, группа B1. УКРАИНА - Ирландия

16-19 июня. Чемпионат Европы по художественной гимнастике (Израиль)

20-27 июня. Чемпионат мира по баскетболу 3х3 (Бельгия)

26 июня-7 июля. Летняя Универсиада (Китай)

27 июня-10 июля. Теннис. Уимблдон (Великобритания)

Июль

6-31 июля. Чемпионат Европы по футболу среди женщин (Англия)

8-30 июля. Футбол. Копа Америка (Колумбия)

15-23 июля. Чемпионат мира по фехтованию (Египет)

15-24 июля. Чемпионат мира по легкой атлетике (США)

26-31 июля. Чемпионат мира по гребному слалому (Германия)

Август

3-7 августа. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ (Канада)

7-14 августа. Чемпионат мира по дзюдо (Узбекистан)

11-21 августа. Чемпионат Европы по водным видам спорта (Италия)

15-21 августа. Чемпионат Европы по легкой атлетике (Германия)

18 -21 августа. Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ (Германия)

29 августа-11 сентября. US Open-2022 (США)

Сентябрь

1-18 сентября. Евробаскет-2022 (Германия, Грузия, Чехия, Италия)

14-18 сентября. Чемпионат мира по художественной гимнастике (Болгария)

23 сентября. Футбол. Лига наций, группа B1. Венгрия - УКРАИНА

26 сентября. Футбол. Лига наций, группа B1. УКРАИНА - Шотландия

Октябрь

29 октября-6 ноября. Чемпионат мира по спортивной гимнастике (Великобритания)

Ноябрь

21 ноября-18 декабря. Чемпионат мира по футболу-2022 (Катар)