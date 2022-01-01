Под Новый год в Украину въехали 50 тысяч человек
Пограничники отказали во въезде в стране 137 гражданам. За попытку незаконного пересечения госграницы задержано девять человек, сообщает Корреспондент.
В течение новогодних суток на въезд и выезд из Украины пограничники оформили 86,4 тысяч граждан. В страну въехали 49,3 тысяч человек, а из Украины – 37,1 тысяч. Также за сутки оформлено 16,1 тысяча транспортных средств. Об этом пишет Госпогранслужба.
Границы усиленно охраняли около 3,5 тысяч пограничных нарядов.
"Во время пограничного контроля за новогодние сутки отказано в пропуске 137 лицам, из них - 26 потенциальным нелегальным мигрантам, выявлено 22 недействительных документа. Также задержаны 9 человек за попытку незаконного пересечения государственной границы", - говорится в сообщении.