Под Новый год в Украину въехали 50 тысяч человек

Пограничники отказали во въезде в стране 137 гражданам. За попытку незаконного пересечения госграницы задержано девять человек, сообщает Корреспондент.

В течение новогодних суток на въезд и выезд из Украины пограничники оформили 86,4 тысяч граждан. В страну въехали 49,3 тысяч человек, а из Украины – 37,1 тысяч. Также за сутки оформлено 16,1 тысяча транспортных средств. Об этом пишет Госпогранслужба.

Границы усиленно охраняли около 3,5 тысяч пограничных нарядов.