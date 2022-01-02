Топ-10 открытий археологов, сделанных в 2021 году

Время от времени ученые, а иногда и случайные люди совершают впечатляющие археологические открытия, которые заставляют переосмыслить известную историю человечества. Не исключением стал и 2021 год, за который прогремело несколько впечатляющих находок, сообщает Обозреватель.

О самых громких открытиях этого года рассказал историк Сал Райтс.

Руины 2500-летнего храма Афродиты

В ходе исследования полуострова Урла-Чешме в западной Турции, ученые обнаружили храм, датируемый VI веком до н.э. Среди фундаментов зданий была найдена статуя женщины, терракотовая скульптура женской головы, а также надпись, где указывалось, что "Это священная земля".

Руководительница команды исследователей Элиф Копарал заявила, что это руины храма Афродиты. Эта находка свидетельствует о том, что в этом регионе существовал посвященный ей культ, очень распространенный в те древние времена.

Храм Афродиты на полуострове Урла-Чешме.

Самый древний известный рисунок животного

Рисунок бородавчатой свиньи Сулавеси был найден в одной из пещер Индонезии. Это произведение искусства считают самым старым изображением животного, ведь ему около 45 тысяч лет.

Размер изображения 136 см на 54 см, а нарисовано оно пигментом красной охры. Свое название эта находка получила потому, что расположена на острове Сулавеси. Ее открытие принадлежит Адаму Брумму и его команде из Университета Гриффита. Анализ изображения показал, что на нем изображена сулавесская бородавчатая свинья.

"Картины животных являются самым первым известным репрезентативным произведением искусства в мире… Это один из самых впечатляющих и хорошо сохранившихся фигуративных рисунков животных, известных во всем регионе, и это поразило меня" , – подчеркнул Брумм.

Возраст находки был определен путем анализа отложения кальцита, собранного над ней с помощью процедуры, известной как датирование урановой серии. Стоит отметить, что этим методом определен только возраст слоя минералов над картиной, а сама она может быть даже более древней.

Рисунок бородавчатой свиньи Сулавеси.

Древнейшие доказательства использования символов людьми

Во время раскопок близ Рамлы в Израиле, исследователи обнаружили многочисленные фрагменты костей, которые отнесли к эпохе среднего палеолита. То есть находке более 120 тысяч лет.

На костях были вырезаны шесть параллельных линий, которые считают первым доказательством того, что люди уже в те времена использовали символы. По мнению экспертов из Еврейского университета, вполне возможно, что кости имели символическое или духовное значение и принадлежали зубру. Территория, где было сделано открытие, возможно, была местом собраний древних охотников, где они разрезали свою добычу.

Одно из первых свидетельств использования древними людьми символов.

Самый старый в мире пивной завод

В Египетском городе Абидос была сделана впечатляющая находка. Трудно поверить, но возможно, самый старый пивной завод был построен более 5 тысяч лет назад. Площадь древнейшей пивоварни составляла 8 больших кусков земли, каждый из которых имел 20 метров в длину. Археологи также обнаружили 40 глиняных горшков, куда заливалась смесь из воды и зерна, а затем нагревалась.

Вполне возможно, что этот пивоваренный завод был построен здесь специально, чтобы обеспечивать напитком ритуалы, которые проводились в гробницах фараонов.

Самая древняя пивоварня, найденная в Египте.

3000-летняя золотая маска

В Китайской провинции Сычуань было найдено уникальное сокровище возрастом 3 тысяч лет. Среди них фрагмент золотой маски, которая вероятно имела важную роль во время проведения церемоний и ритуалов.

Стоит отметить, что произведение искусства почти на 84% состоит из чистого золота и весит около 270 грамм. Другая часть клада состоит из двух видов шелка, бронзовой посуды, украшенной изображениями животных, а также изделий из слоновой кости и разнообразных золотых украшений.

Фрагмент золотой маски, которой более 3 тысяч лет.

Отсутствующее звено в истории алфавита

В Тель-Лахише, Израиль, археологи из Австрийской академии наук совершили открытие, которое действительно может переписать историю. Ученые встретили ранний пример алфавита. Находку датируют примерно 1450 годом до н.э.

Это опровергло распространенное утверждение, что алфавит был наследием египтян, завоевавших территорию Леванта (общее название стран, расположенных в восточной части Средиземноморья). Находка является потерянным звеном в истории алфавита, ведь до этого у историков не хватало доказательств, чтобы объяснить, как он попал на эту землю. Обломок доказал, что алфавит был завезен сюда еще задолго до владычества египтян.

Утерянное звено в истории алфавита.

Апсида, датированная III веком до нашей эры

Археологам удалось найти на железнодорожном вокзале Хайдарпаша в Стамбуле, где ведутся раскопки, апсиду (выступление в здании, характерное для древних церквей) III века до н. э. Эта архитектурная особенность является древнейшей среди найденных на сегодняшний день построек. Внутри нее была обнаружена могила с 28 телами.

Ученые не могут дать однозначного ответа, почему местные жители построили апсиду. Однако выдвигают теорию, что она могла быть частью священного места. Учитывая размеры находки, она должна быть важнейшим зданием в древнем греческом городе Халкидон, который располагался на этом месте в древности. Однако ее точное предназначение до сих пор остается загадкой.

Апсида, найденная на раскопках в Стамбуле.

Новый тип гуманоидов

Еще одно открытие, которое позволило пересмотреть историю эволюции человека, было сделано учеными из Тель-Авивского университета и Еврейского университета в Иерусалиме. На месте раскопок Нешер Рамла был обнаружен ранее неизвестный вид человека. Возраст открытия может составлять от 140 до 120 тысяч лет.

Ученые объяснили, что люди Nesher Ramla хоть и имеют сходство с неандертальцами и архаическими предками людей, но имеют свои особенности. Гуманоид не слишком напоминал современных людей благодаря своему уникальному строению черепа, отсутствию подбородка и большим зубам.

Согласно исследованиям, Nesher Ramla Homo является исходной популяцией людей из среднего плейстоцена. Существует предположение, что эта группа людей – это исчезнувшая популяция, которая спаривалась с Homo sapiens, прибывшими в их регион около 200 000 лет назад.

Люди вида Nesher Ramla.

Древний винодельческий комплекс

Древняя винодельня, которой более 1500 лет, была найдена в городе Явне, Израиль. Археологи считают, что этот комплекс мог быть винодельческим центром при Византийской империи. Ввиду возраста находки, возможности этого места поражали, ведь здесь могли производить около 2 миллионов литров вина в год. Было также найдено оборудование, среди которого винные прессы, печи, глиняная посуда и тысячи емкостей.

Древняя винодельня, которой больше 1500 лет.

Нацистские артефакты в Хагене

На этот раз находка принадлежит не археологам, а учителю истории Себастьяну Юрсевену. Он случайно натолкнулся на укрытие нацистов, когда убирал дом своей тети после сильного наводнения в городе Хаген, Германия.

Артефакты находились за одной из стенок дома. Мужчина убирал прогнившие куски гипсокартона, когда заметил, что за стеной лежат газета 1945 года, портрет Гитлера, противогазы, револьвер и кастеты, а также несколько значков нацистской партии и документация.

Выяснилось, что в этом здании была местная штаб-квартира Национал-социалистической организации народного благополучия (NSV). Когда его тетя покупала эту недвижимость в 1960-х годах, она, видимо, не догадывалась об истории дома и возможном укрытии нацистов.