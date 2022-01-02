Гололед в городе: как не столкнуться в потоке машин

Пожалуй, нет картины более типичной для начала зимы: на город внезапно выпал снег и, вовремя не убранный и укатанный колесами, он уже через полчаса превращает многополосные улицы в каток. Как ехать в гололедицу в плотном потоке, сообщает 24 Канал.

Ездить по скользкому в принципе тяжело, а в условиях заполненных транспортом городских улиц это вообще проявление высшего водительского мастерства. Но часто у автомобилиста просто нет выбора: при движении в потоке чистый асфальт вдруг становится скользким и нет никакой возможности что-то изменить. Поэтому тот, кто пользуется машиной зимой, должен владеть навыками и приемами управления в плотном пространстве.

Безопасность на скользкой дороге в плотном трафике зависит от дисциплины всех участников движения, ведь один торопыга устраивает проблемы для десятерых

Если говорить коротко, движение в гололедицу в плотном потоке транспорта отличается от езды на свободных дорогах необходимостью учитывать ограниченный интервал по бокам и потребностью держать скорость, более или менее адекватную скорости всего потока.

Внимание. Старайтесь управлять машиной согласно собственным ощущениям и навыкам, не подвергаясь скоростным "провокациям" соседей по потоку – ведь на других машинах могут быть лучшие шины, привод 4х4, более опытный водитель и т.д. Через контакт с сиденьем прислушивайтесь к поведению машины – не заносит ли ее в сторону. Также слушайте двигатель – соответствуют ли его обороты скорости движения. Если обороты растут, а скорость нет – значит, машина буксует, и нужно немного отпустить акселератор во избежание заноса.

Старайтесь управлять машиной согласно собственным ощущениям и навыкам, не подвергаясь скоростным "провокациям" соседей по потоку – ведь на других машинах могут быть лучшие шины, привод 4х4, более опытный водитель и т.д. Через контакт с сиденьем прислушивайтесь к поведению машины – не заносит ли ее в сторону. Также слушайте двигатель – соответствуют ли его обороты скорости движения. Если обороты растут, а скорость нет – значит, машина буксует, и нужно немного отпустить акселератор во избежание заноса. Скорость. На скользкой дороге та или иная скорость может казаться безопасной, пока не придется замедляться или поворачивать – именно тогда даже самые лучшие арктические шины могут потерять сцепление с дорогой. Поэтому держите скорость не просто низкую, а такую, с которой вы при необходимости сможете безопасно замедлиться без контакта с соседями по потоку. Также избегайте резкого нажатия на акселератор, так как на скользкой поверхности это приводит к пробуксовке ведущей оси и часто к сносу кормы или передка машины в сторону – на соседнее авто.

Больше всего проблем в городах гололед создает там, где улицы идут на подъем. Так что такие места лучше объезжать

Торможение . Пользование именно тормозами на скользкой дороге лучше свести к минимуму. Старайтесь замедляться торможением двигателем. Делать это позволяют не только простые механические трансмиссии, но и современные коробки-автоматы. Будьте осторожны с тормозами на подъемах и на склонах: нажатие тормозной педали вплоть до блокировки колес может привести к смещению даже стоящей машины. Почти все современные автомобили имеют ABS, которая может немного увеличивать тормозной путь на скользкой дороге – и это следует учитывать при выборе дистанции до машины впереди вас.

. Пользование именно тормозами на скользкой дороге лучше свести к минимуму. Старайтесь замедляться торможением двигателем. Делать это позволяют не только простые механические трансмиссии, но и современные коробки-автоматы. Будьте осторожны с тормозами на подъемах и на склонах: нажатие тормозной педали вплоть до блокировки колес может привести к смещению даже стоящей машины. Почти все современные автомобили имеют ABS, которая может немного увеличивать тормозной путь на скользкой дороге – и это следует учитывать при выборе дистанции до машины впереди вас. Дистанция. Поскольку в плотном потоке транспорта нельзя видеть дорогу перед собой на далекое расстояние, нужно оставлять перед собой дистанцию ​​с запасом на то, что под колесами в момент возможного торможения окажется чистый лед. С другой стороны, если вы оставите "окно" впереди себя чуть больше, в него иногда будут "влезать" другие автомобили, заставляя вас тормозить, что на скользкой дороге тоже нежелательно.

В условиях сложного рельефа в городе в сильный гололед (гололедицу) принципиального значения не имеет ни тип трансмиссии, ни марка шин.

Интервал. Желательно иметь интервал побольше, ведь на скользкой дороге автомобиль может чуть-чуть заносить, и держать его строго в пределах своей полосы бывает непросто. Повлиять на расстояние между бортами вашего авто и машин в соседних полосах в условиях города невозможно. Но можно попытаться держаться не рядом с машиной, а напротив "окна" между двумя соседними автомобилями. Когда дорога идет по кривой, контролируйте интервал с машинами в соседних рядах особенно тщательно, ведь именно в такой ситуации кого-то может занести, и произойдет нежелательный контакт. Здесь лучше принимать во внимание не скорость потока (которая может быть неоправданно высокой), а ощущение поведения своего автомобиля.

Светофоры . Издали следите за сигналами светофоров и, несмотря на поведение передних машин, заранее снижайте скорость, когда завершается время зеленого сигнала. Нюанс в том, что резко остановиться на красный возможности у вас не будет.

. Издали следите за сигналами светофоров и, несмотря на поведение передних машин, заранее снижайте скорость, когда завершается время зеленого сигнала. Нюанс в том, что резко остановиться на красный возможности у вас не будет. Подъемы. Если улица идет вверх, и на ней буксуют другие машины, не начинайте подъем, пока не поднимутся те, кто идет впереди вас. Потому что в случае вынужденной остановки на отшлифованном колесами подъеме вам будет практически невозможно сдвинуться с места.

На скользкой дороге лучше не начинать штурм подъема, пока его не преодолеет передняя машина

Пожалуй, стоит напомнить также, что при сложных погодных условиях в большом городе водителю нужно еще перед выездом позаботиться о хорошем обзоре из-за руля. То есть надо хорошо прогреть салон, чтобы стекла не запотевали и убрать весь снег и лед с внешней стороны окон. Пока отопитель поднимает температуру в салоне, можно очистить от снега щетки "дворников" и фары.

Рекомендация:

Городская толчея во время гололеда, да еще в час пик – один из самых сложных режимов движения, это подтвердит любой опытный автомобилист. Поэтому никто не осудит вас, когда вы оставите машину возле дома или офиса и направитесь к станции метро или автобусной остановке, где за вашу безопасность и безопасность других граждан будут отвечать профессионалы. К счастью, в Украине долго подобная ситуация на дороге не держится – либо коммунальщики, наконец-то, просыпаются, либо температура растет.