В Минздраве оценили вероятность локдауна из-за "Омикрона"

Главный санитарный врач Игорь Кузин допустил возможность введения локдауна в Украине из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Но сейчас об этом речь не идет, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

По его словам, "Омикрон" может приводить к непредсказуемым последствиям.

"Сейчас о локдауне речь не идет, но потенциально в зависимости от развития ситуации возможно все" , - заявил он.

Кузин отметил, что спрогнозировать окончательно, какое количество больных будет фиксироваться, какая будет нагрузка, нет возможности.