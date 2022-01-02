Какую еду и напитки не стоит брать в самолет

Нередко еда, что даю пассажирам на борту самолета, не очень аппетитна. Поэтому путешественники устраивают перекус в аэропорту. Как известно каждому, там в основном сосредоточено много нездоровой пищи, сообщает 24 Канал.

Да, соленые, жирные или острые блюда могут быть вкусными, но вызывают тошноту во время полета. Поэтому есть те продукты, которых следует избегать перед полетом или в течение, в то же вреся им можно найти альтернативу.

Жирная пища

Попав в аэропорт, перед туристами десятки заведений быстрого питания, с большим ассортиментом гамбургеров, чипсов или пончиков.

Но, не стоит вестись на это, ведь жирные продукты создают нагрузку на пищеварительную систему, вызывая боль в животе. Кроме того, могут вызвать сильную тошноту.

Крестоцветные овощи

Капустные овощи – это продукты, богатые углеводами и витаминами, которые идеально подходят для диет и здорового питания. Но это совсем не та еда, которую следует употреблять перед полетом. Дело в том, что они вызывают вздутие и вызывают дискомфорт.

Речь идет о цветной и брюссельской капусте, пак-чой и т.д. В качестве альтернативы, можете пожевать перец, огурец и снежный горошек.

Зеленые яблоки

Это тот продукт, который должен находиться в сумке каждого во время путешествия. Зеленые яблоки помогают облегчить тошноту из-за количества клетчатки в них.

Если вы заболели в пути или страдаете от морской болезни, то яблоко поможет побороть плохое самочувствие. Клетчатка удаляет химические вещества, вызывающие тошноту.

Вода

Банально, но действенно! Обезвоживание не позволит вам чувствовать себя хорошо, поэтому необходимо поддерживать водный баланс. Воздух в самолетах сухой, а отсутствие влажности может вызвать дискомфорт, если в организме недостаточное количество воды.

За час перед полетом желательно выпить больше воды, чем обычно, и взять бутылку воды с собой на борт.

Алкоголь

Часто туристы имеют страх полетов и считают, что спиртные напитки помогут расслабиться и спокойнее перенести перелет. Впрочем, у алкоголя в самолете есть и негативные стороны – он обезвоживает.

Да, бутылки с выпивкой в ​​полете небольшие, но если употребить несколько, то уже перед приземлением, почувствуете себя ужасно. Как отмечалось ранее, самолеты обезвоживают организм человека и лишают его требуемой жидкости, алкоголь только ускорит этот процесс.

Кофеин

Не всегда мнение о том, что для того, чтобы выжить в полете, нужен кофеин, верно. В первую очередь он тоже приведет к обезвоживанию. Кроме того, нарушит цикл сна, что заставит себя чувствовать плохо после длительного полета.

Лучше выпейте травяной чай с мятой перцевой, чтобы помочь пищеварению, и имбирем для укачивания.