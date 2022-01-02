На границе с Польшей поймали двух украинцев с наркотиками

На украинско-польской границе в пункте пропуска "Краковец" у двух украинцев пограничники обнаружили наркотики, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что молодые люди направлялись двумя рейсовыми автобусами на выезд из Украины как пассажиры вчера, 1 января, поздно вечером и прихватили с собой наркотики и наркосодержащие таблетки, очевидно, рассчитывая, что пересекут границу без проблем, так как "праздничные дни".

"Однако на службе хорошо "держала нос по ветру" служебная собака, и унюхала "ценителей" наркоты" , - говорится в сообщении.

Как выяснилось во время личного досмотра, один из украинцев вез с собой несколько свертков с белым веществом, по словам путешественника, метадона, два блистера с таблетками, содержащими наркотическое вещество "метадон-3Н" по 25 мг каждая, и несколько таблеток, содержащих наркотическое вещество "трамадол" по 200 мг каждая.

Другой парень в чехле телефона спрятал сверток с белым веществом, по его словам, амфетамином, и приборы для употребления наркотических веществ со смолами, которые по своим свойствам являются аналогами наркотических веществ и за перемещение которых также предусмотрена ответственность.