Полезно ли много спать: ответы для всех возрастных групп

Несмотря на то, что недосыпание вредно для здоровья, не менее опасным является и избыток сна. Ученые определили, что особенно вредно много спать пожилым людям, сообщает 24 Канал.

Бесспорно, сон положительно влияет на наше самочувствие и здоровье. Однако, оптимально спать 7 – 8 часов.

"В целом сон – это полезная вещь, однако его чрезмерное количество может быть опасным," , – отметила доктор медицины Брендан Люси.

Но какое количество сна можно считать избытком

Некоторые исследования говорят, что восемь часов сна на ночь – это абсолютный минимум.

В новом исследовании ученые наблюдали за состоянием пожилых людей.

Они обнаружили связь между сном менее 5 с половиной часов в сутки и, что интересно, более чем 7 с половиной часами сна и снижением когнитивных функций у пожилых людей.

Внимание! Эти данные указывают на то, что пожилым людям нельзя спать слишком долго.

"Золотая середина количества сна" колеблется от 5 с половиной до 7 с половиной часов в сутки.

Что еще способствует снижению когнитивных функций у пожилых людей

Болезнь Альцгеймера является основной причиной, которая является причиной 70% случаев деменции.

"Нам было сложно определить, как связаны сон и снижение когнитивных функций. Но это то, что нужно знать, чтобы предотвратить такие негативные тенденции," , – отметила исследователь.

Рекомендации сна всем возрастным группам

Что касается молодых людей, оптимальное количество сна зависит от возраста и общего состояния организма.

Для новорожденных детей ученые советуют спать от 14 до 17 часов в сутки.

Взрослым требуется от 6 до 9 часов сна в сутки.

И главное, чтобы время сна было регулярным, чтобы мозг и внутренние биологические часы вошли в рутину.

Кроме того, в исследовании говорится, что людям старше 45 лет слишком много (или недостаток) сна также может повысить риск сердечных заболеваний, диабета и ожирения.