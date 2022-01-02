Премьер Чехии: Россия показывает готовность к вооруженному конфликту

Новый премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Россия пытается шантажировать Европу поставками энергоносителей и показывает, что готова к вооруженному конфликту, сообщает Новое время.

Об этом он сказал во время новогодней речи, опубликованной на сайте правительства.

По словам Фиалы, 2022 год станет одним из самых сложных в истории независимой Чехии. Среди факторов, которые на это повлияют, он назвал инфляцию, коронавирус и рост цен на энергоносители. Чешский премьер говорит, что, по мнению некоторых экономистов, инфляцию не удастся сдерживать до тех пор, пока цены на энергоносители не возьмут под контроль.

"С одной стороны есть Россия, которая пытается шантажировать Европу и даже показывает, что готова к вооруженному конфликту. С другой стороны — у нас большие европейские государства, которые решили инвестировать в независимость от ископаемого топлива практически любой ценой" , — сказал Фиала.

Он добавил, что и то, и другое "может принести нам проблемы, если голос Чехии не услышат, и если мы недостаточно боремся за наши экономические интересы и интересы безопасности". В то же время Фиала предостерег от "популистов" и "политических спасателей", которые будут предлагать простые решения — от чего-то отказаться или откуда-то выйти.