Финляндия допустила вступление в НАТО

Финляндия "уважает свой суверенитет" и не собирается отказываться от возможности подать заявку на вступление в военный альянс, сообщает Корреспондент.

Финляндия сохраняет за собой возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин объявила в новогоднем обращении к гражданам, сообщает местный телеканал Yle 2 января.

"Мы сохраняем возможность подать заявку на вступление в НАТО. Мы должны дорожить этой свободой выбора и сохранять ее, потому что она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности. Это одна из основ европейской безопасности, закрепленная в Принципах ОБСЕ. Мы показали, что учимся на прошлом", - подчеркнула она .

Марин также отметила, что Финляндия активизирует оборонное сотрудничество с Евросоюзом.

Президент Финляндии Саули Ниинисте в новогоднем обращении также упоминал вступление в НАТО. Он заявил, что страна готова поддерживать усилия по продолжению диалога с Россией.

Политику Финляндии в области внешней и внутренней безопасности Ниинисте назвал стабильной и заявил, что страна оставляет за собой возможность вступления в НАТО, "если решит так сама".

31 декабря, комментируя отношения между США и Россией, Ниинисте заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Финляндия уважает свой суверенитет и не собирается отказываться от возможности подать заявку на вступление в НАТО, если это будет актуально.

В начале декабря Путин заявил, что Россия нуждается в юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток. Он, среди прочего, требует, чтобы Украину не брали в НАТО