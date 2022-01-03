Беларусь осудила марш в честь Бандеры

Посольство Беларуси в Украине направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с осуждением факельного шествия в честь дня рождения лидера и идеолога Организации украинских националистов Степана Бандеры, которое прошло в Киеве 1 января, сообщает Новое время.

Об этом говорится на сайте диппредставительства.

Там заявили о «молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции» и упрекнули в освещение события на украинском телевидении.

"Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом" , — говорится в заявлении.

Накануне спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что за «поощрение национализма в Украине нужно вводить санкции», а Европарламент, ПАСЕ и ОБСЕ должны осудить «происходящее».

У Києві відбулася смолоскипна хода до 113-річчя Степана Бандери

Перед этим марш в честь Бандеры осудило посольство Израиля в Украине – там требуют расследования.

В Киеве в субботу, 1 января, состоялось традиционное ежегодное факельное шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. В нем приняли участие около 600 человек. Всего в 20 регионах Украины в мероприятиях приняли участие около 3,5 тысяч человек. В полиции подчеркнули, что они прошли без нарушений.