Трампа и его детей вызвали в суд

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс вызвала детей экс-президента США Дональда Трампа для дачи показаний в рамках расследования, касающегося возможного мошенничества в принадлежащей ему компании Trump Organization, сообщает Лента.Ру.

Согласно информации The New York Times со ссылкой на источник, Иванка и Дональд Трамп-младший, которые были активно вовлечены в семейный бизнес, получили повестки еще 1 декабря 2021 года. Генпрокурор надеется получить доказательства, что компания бывшего лидера США могла умышленно допускать неверную оценку собственности для различных организаций. Еще один сын Трампа, Эрик, был допрошен по данному делу осенью 2020 года.

Уточняется, что расследование Джеймс носит гражданский характер, в связи с чем она не может предъявить уголовные обвинения. В случае, если она найдет доказательства нарушений, то сможет подать в суд.

В марте 2019 года сообщалось, что генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс направила повестки в два банка с требованием предоставить документы о финансировании четырех крупных проектов компании Trump Organization и ее несостоявшейся покупки футбольной команды Баффало Биллс в 2014 году.