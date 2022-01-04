В Минздраве назвали сроки распространения "Омикрона" в Украине

В Министерстве здравоохранения дали прогноз, когда в Украине ожидать значительного распространения штамма "Омикрон". По словам главного санитарного врача, вирус может охватить всю страну уже в январе, сообщает Сегодня.

Как рассказал Кузин в интервью "Суспільному", от второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Омикрон".

"COVID-19 в Украине идет с небольшим опозданием в отношении стран ЕС: вспышки, которые регистрируются в Европе, в Украину приходят через 1-2 месяца после того, как они достигли пика там" , — сказал Игорь Кузин.

В Украине уже выявляли случаи опасного штамма "Омикрон". Британские ученые рассказали, какие вакцины используются в стране, лучше защищают от нового варианта коронавируса. Об этом говорится в исследовании, которое было проведено агентством здравоохранения и безопасности Великобритании.

Оказалось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второй прививки. Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.

Ученые добавили, что бустерные дозы COVID-вакцин прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации и риск после третьего укола снижается до 81%.

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подчеркнул, часть анализа показывает, что вакцинированные люди имеют в восемь раз больше шансов оказаться в больнице с COVID-19, чем люди, которые недавно привились бустерною дозой.