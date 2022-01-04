Талибы вылили тонны алкоголя в реку в Кабуле
Представители радикального исламистского движения Талибан, захватившего власть в Афганистане, вылили три тонны алкоголя в реку в Кабуле, сообщает Новое время.
Об этом заявило Главное управление разведки (GDI) в Twitter. Трех человек, которые, по данным разведки, продавали спиртные напитки в районе Карт-э-Чар, арестовали.
"Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и продажи алкоголя", — сказал один из представителей талибов на видео, опубликованном GDI, которого цитирует The Guardian.
На видеозаписи видно, как агенты разведки выливают алкоголь, хранившийся в бочках, в канал после рейда в столице. Неизвестно, когда был проведен рейд и когда именно алкоголь был уничтожен.
Продажа и употребление алкоголя в Афганистане было запрещено даже при предыдущем режиме, однако талибы более жестко противостоят этому, отмечает The Guardian.