Талибы вылили тонны алкоголя в реку в Кабуле

Представители радикального исламистского движения Талибан, захватившего власть в Афганистане, вылили три тонны алкоголя в реку в Кабуле, сообщает Новое время.

Об этом заявило Главное управление разведки (GDI) в Twitter. Трех человек, которые, по данным разведки, продавали спиртные напитки в районе Карт-э-Чар, арестовали.

د ا.ا.ا د استخباراتو لوی ریاست ځانګړې عملیاتي قطعې د یو لړ مؤثقو کشفي معلومات پر اساس د کابل ښار کارته چهار سیمه کې درې تنه شراب پلورونکي له شاوخوا درې زره لېتره شرابو/الکولو سره یو ځای ونیول. نیول شوي شراب له منځه یوړل شول او شراب پلورونکي عدلي او قضايي ارګانونو ته وسپارل شول. pic.twitter.com/qD7D5ZIsuL — د استخباراتو لوی ریاست-GDI (@GDI1415) January 1, 2022

"Мусульмане должны серьезно воздерживаться от производства и продажи алкоголя" , — сказал один из представителей талибов на видео, опубликованном GDI, которого цитирует The Guardian.

На видеозаписи видно, как агенты разведки выливают алкоголь, хранившийся в бочках, в канал после рейда в столице. Неизвестно, когда был проведен рейд и когда именно алкоголь был уничтожен.

Продажа и употребление алкоголя в Афганистане было запрещено даже при предыдущем режиме, однако талибы более жестко противостоят этому, отмечает The Guardian.