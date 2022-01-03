В Донецкой области нашли военного с простреленной головой

В Донецкой области в понедельник, 3 января, был найден мертвым военнослужащий-контрактник 2001 года рождения, тело погибшего было обнаружено с простреленной головой, сообщает Корреспондент.

Согласно данным Специализированной прокуратуры Объединенных сил, установлено, что солдат, механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей, уроженец пгт Нововасиловка (Запорожская область) покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.

"Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием" , — уточняют правоохранители.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия.