В Донецкой области нашли военного с простреленной головой
В Донецкой области в понедельник, 3 января, был найден мертвым военнослужащий-контрактник 2001 года рождения, тело погибшего было обнаружено с простреленной головой, сообщает Корреспондент.
Согласно данным Специализированной прокуратуры Объединенных сил, установлено, что солдат, механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей, уроженец пгт Нововасиловка (Запорожская область) покончил жизнь самоубийством, выстрелив в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы.
"Рассматриваются также другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием", — уточняют правоохранители.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия.
"Всех, кто располагает информацией об уточнении обстоятельств трагедии, просим обращаться в Мариупольскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил по тел. 066 732 16 91", — отмечают в прокуратуре.