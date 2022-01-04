Польша упрощает условия для украинских заробитчан

В Польше в скором времени должны упростить правила приема на работу украинских заробитчан. В частности, проще станет получить разрешительные документы на работу в стране – теперь их будут выдавать сроком на два года, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказала Каролина Шлешинская, вице-президент компании Gremi Personal, которая занимается международным трудоустройством. Сегодня же такой документ выдают всего на шесть месяцев в году. При этом следующее разрешение можно получить через полгода, а годовое разрешение на работу нужно ждать до пяти месяцев.

Новые правила вступят в силу после того, как изменения в закон об иностранцах подпишет президент Польши Анджей Дуда, их уже принял Сейм.

Шлешинская подчеркнула, что такое изменения дадут больше возможностей для стабильной и более высокооплачиваемой работы в Польше при хорошем владении польским языком. Помимо этого, это будет означать меньше бюрократии при оформлении документов и как следствие – меньше стресса.

Кроме того, в стране планируют упростить предоставление вида на жительства. В Польше это называется карта побыту. После того как изменения в закон вступят в силу, гражданам нашего государства не нужно будет предоставлять договор аренды на жилье. Как отметила эксперт, в первую очередь это упростит жизнь тем, кто живет, например, в хостеле.