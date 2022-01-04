Республиканцы готовят санкции против "СП-2" - Politico
В Республиканской партии США рассказали о скорых санкциях, которые планирует принять американский сенат против газопровода «Северный поток-2», сообщает Лента.Ру.
Как отмечает издание Politico, для принятия законопроекта, который подразумевает ограничения в отношении газопровода, необходимы 60 из 100 голосов сенаторов. Голосование по документу пройдет 14 января.
"Мы выиграем это голосование подавляющим большинством", — заявил старший помощник одного из сенаторов от республиканцев.
После одобрения сената законопроект поступит в палату представителей, а затем — на подпись президенту. Однако если глава государства откажется вводить санкции, сделать это сможет Конгресс, говорится в документе.