Республиканцы готовят санкции против "СП-2" - Politico

В Республиканской партии США рассказали о скорых санкциях, которые планирует принять американский сенат против газопровода «Северный поток-2», сообщает Лента.Ру.

Как отмечает издание Politico, для принятия законопроекта, который подразумевает ограничения в отношении газопровода, необходимы 60 из 100 голосов сенаторов. Голосование по документу пройдет 14 января.

"Мы выиграем это голосование подавляющим большинством" , — заявил старший помощник одного из сенаторов от республиканцев.

После одобрения сената законопроект поступит в палату представителей, а затем — на подпись президенту. Однако если глава государства откажется вводить санкции, сделать это сможет Конгресс, говорится в документе.