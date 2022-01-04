Что ожидается на валютном рынке во вторник

В первый рабочий день нового года ожидается усиление давления на гривну.

Покупки нерезидентов для вывода очередной порции дивидендов и импортеров по новым контрактам традиционно совпадают по времени со снижением предложения валюты от экспортеров, которым в конце прошлого месяца выплатили компенсацию НДС, и они не так остро нуждаются в оборотной гривне. Следовательно, растут шансы в ближайшее время увидеть еще одну попытку роста в направлении уровня 27,50 гривен. Национальный банк продолжит пристально наблюдать за ситуацией, готовый вмешаться в любую минуту, когда это потребуется.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 27,25/27,40 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в оптовых обменниках Киева 31 декабря продавали по 27,35-27,38 гривен; вчера немногочисленные работающие обменники продавали его по 27,34-27,35 гривен. Логично предположить, что стартовать продажа 4 января будет с 27,33-27,35 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. В случае возникновения малейших признаков торможения роста безналичного доллара на наличном рынке возможен быстрый разворот и начало снижения ценников.

Евро на рынке FOREX в понедельник – первый рабочий день нового года в мире – снизился с 1,1382 доллара до 1,1279. Утром вторника он вновь пытается расти и уже поднялся до отметки 1,1309. Резкие колебания цены евро в мире связаны с низкой ликвидностью рынка в новогодние дни. Наличный евро 31 декабря продавали по 30,85-30,88 гривен, а в понедельник 3 января – даже по 30,90 гривен и дороже. Сегодня утром продажи начнутся с 30,88-30,90 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации на украинском валютном рынке, и как будут развиваться события на FOREX. Сегодня возможны резкие колебания цены евровалюты как в мире, так и в Украине.

Российский рубль в понедельник, 3 января, укрепился с 75,20 до 74,20 рублей за доллар, а к вечеру подешевел до 74,80 рублей за доллар. Такие резкие движения цены российской валюты происходят из-за длинных выходных в России (там начнут работать только 10 января): без поддержки Центробанка рубль подвержен сильным колебаниям. Утром вторника он торгуется в диапазоне 74,40-74,60 рублей за доллар. Наличный рубль в столице и 31 декабря, и вчера продавали по 3,67-3,70 гривны за 10 рублей. Есть основания полагать, что и сегодня продажа будет происходить в этих же пределах. Изменение цены наличного рубля возможно лишь, если рубль резко вырастет или упадет в мире, а гривна останется стабильной, что в настоящее время маловероятно.