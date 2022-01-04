В Киеве сгорело здание на Трухановом острове
В столичном развлекательном комплексе ЮБК ("Южный берег Киева"), который находится на Трухановом острове, произошел пожар. Фото и видео происшествия публикуют в соцсетях.
Как сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua, вызов поступил около 23:30.
"Предварительно известно, что горит деревянное здание размером 20 на 30 метров. На месте работает три единицы техники и 15 человек личного состава", - говорится в сообщении.
По состоянию на 00:20 возгорание удалось локализовать.