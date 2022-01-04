Ани Лорак анонсировала концерты в Украине

Известная певица из Украины Ани Лорак, которая сейчас проживает и строит карьеру в РФ, планирует выступить в трех украинских городах: Харькове, Запорожье и Херсоне. Концерты запланированы на май 2022 года, сообщает Обозреватель.

Об этом артистка сообщила в интервью изданию "КП в Украине". Она отметила, что график еще формируется, поэтому география тура может расшириться.

На родину вокалистка приедет с программой The Best и исполнит как старые хиты, так и свежие треки.

"График формируется, но уже известны даты первых шоу: 20 мая – Харьков, 22 мая – Запорожье, 23 мая – Херсон. Это будет специальная обновленная программа The Best, сейчас мы совершенствуем шоу, чтобы удивить даже самых требовательных зрителей. Обязательно будет блок с украинскими хитами, а также новыми песнями, которые запланированы к выходу накануне тура", – прокомментировала звезда.

Ани Лорак приедет с концертами в Украину. Источник: internet-bilet.ua

Стоит отметить, что Лорак выступала с этой же программой в Одессе в августе 2021 года. Это был первый концерт украинской артистки на родине с 2014-го. Знаменитость исполнила композиции "Розкажи", "Мрій про мене, мрій", "А я не можу жити без тебе", а также на протяжении всего вечера напоминала зрителям, что очень скучала за украинской сценой и фанатами. Тогда у звезды был аншлаг – все билеты раскупили очень быстро.

Певица 8 лет проживает и работает в РФ. Источник: instagram.com/anilorak

Позже, в октябре 2021-го, Каролина (настоящее имя певицы) впервые за долгое время пообщалась с украинскими журналистами. В программе ЖВЛ на телеканале 1+1 она призналась, почему уехала в Россию и как переживала по этому поводу. По словам артистки, она догадывалась, что на нее сделали политический "заказ", ее начали "травить" в родной стране и она не захотела тратить время на разборки.

Артистка уехала в Москву после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины. Источник: instagram.com/anilorak

Также Лорак пожаловалась на отсутствие поддержки от артистов шоу-бизнеса, бизнесменов и влиятельных политиков, когда ей пришлось бежать в Москву. Знаменитость ждала, что ее защитят люди, которые ходили на ее концерты и слушали ее музыку.