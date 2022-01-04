Израиль открывает границы для иностранцев: названа дата

С 9 января Израиль откроет доступ в страну иностранным гражданам. Об этом, со ссылкой на Минздрав, пишет Евгения Тугушева, РБК-Украина.

Так, несмотря на пятую волну коронавируса, в страну будет разрешен въезд только из стран, не находящихся в красном списке Минздрава Израиля.

Туристы из "красных" стран смогут въехать в Израиль только по разрешению комиссии по экстренным случаям.

Все прибывающие иностранцы должны быть привиты вакциной, одобренной Минздравом Израиля.

Кроме этого, необходимо заполнить специальную интернет-форму перед вылетом. ПЦР-анализ или экспресс-анализ (антиген) производятся до вылета и по прибытии в Израиль.

После прибытия необходимо начать 24-часовый карантин или дождаться получения отрицательного результата.

Фото: Въезд в Израиль только из стран, не находящихся в красном списке Минздрава (unsplash.com/robert-bye)

В полночь на 4 января изменяются правила карантина для граждан, возвращающихся в Израиль. Прибывающие из "оранжевых" стран должны сделать ПЦР-анализ в Бен-Гурионе и начать 24-часовой карантин – или до получения отрицательного результата.

Украина находится в оранжевой зоне. Въезжающие (не являющиеся прошедшими вакцинацию или выздоровевшими) должны пройти полный карантин с возможностью его сокращения.