В Турции разрешили пятую дозу COVID-вакцины

В Турции разрешили делать пятую прививку тем, кто уже получил четыре дозы вакцины, в частности, две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech, сообщает Укринформ.

«Лица, получившие две дозы китайской вакцины Sinovac и две дозы вакцины BioNTech не менее трех месяцев назад, смогут записаться на прием пятой дозы» , - говорится в сообщении.

Пятую дозу вакцины могут получить "определенные группы людей". Для получения дозы доступны Sinovac, BioNTech и турецкая вакцина Turkovac.

По состоянию на утро 4 января в стране две дозы вакцины получили 83,26% населения старше 18 лет. За минувшие сутки в стране было выявлено почти 44,9 тысячи новых случаев инфицирования, 160 человек умерли, почти 27,5 тысячи выздоровели.