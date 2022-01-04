Одесские торговцы облили брошенные елки дизельным топливом
Коммунальщики 1 января убрали более 2,5 тысячи брошенных деревьев с улиц поселка Котовского (Одесская область). Все деревья отвезены на свалку, использовать их для животных нельзя.
Об этом сообщила пресс-служба Суворовской районной администрации.
Перед тем как бросить елки, продавцы полили их дизельным топливом.
"Трудно объяснить такие действия, но очевидно руководствовались целью - не достаться никому", - говорится в сообщении.
Для уборки деревьев задействованы мусоровозы, трактора, грузовые машины.