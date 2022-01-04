Коммунальщики 1 января убрали более 2,5 тысячи брошенных деревьев с улиц поселка Котовского (Одесская область). Все деревья отвезены на свалку, использовать их для животных нельзя.

Об этом сообщила пресс-служба﻿ Суворовской районной администрации.

Перед тем как бросить елки, продавцы полили их дизельным топливом.

"Трудно объяснить такие действия, но очевидно руководствовались целью - не достаться никому" , - говорится в сообщении. ﻿

Для уборки деревьев задействованы мусоровозы, трактора, грузовые машины.