В Украине вводят бустерную дозу вакцины от COVID-19 – Ляшко
Бустерная доза вакцины против COVID-19 вводится в Украине для людей в возрасте 60+. Об этом, со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Получить дозу можно через 6 месяцев с даты второй прививки.
"Мы разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу минимум через шесть месяцев после второй", - написал он.