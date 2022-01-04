В Украине вводят бустерную дозу вакцины от COVID-19 – Ляшко

Бустерная доза вакцины против COVID-19 вводится в Украине для людей в возрасте 60+.﻿ Об этом, со ссылкой на министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Получить дозу можно через 6 месяцев с даты второй прививки.